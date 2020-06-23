Иосиф Пригожин рассказал, что спасло его брак с Валерией от развода

Москва, 23 июня. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как период вынужденной самоизоляции отразился на их отношениях с певицей Валерией. Как он отметил в комментарии для «Дни.ру», конфликты обошли их пару стороной.

Отметим, что многие звездные союзы распались во время пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции. О расставании уже объявили Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, а также Кристина Асмус и Гарик Харламов.

Иосиф Пригожин прокомментировал свои взаимоотношения с Валерией. По его словам, режим самоизоляции никак не повлиял на их брак.

«Но самое главное, что мы не развелись. А это значит, что у нашего брака хороший фундамент», — говорит продюсер.

Пригожин пожаловался, что за время изоляции набрал лишний вес. При этом он отметил, что его супруга постоянно находилась в движении и скинула несколько килограммов. Также продюсер рассказал, что они с Валерией оборудовали дома студию, и записали несколько новых треков.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о разводе шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. По его мнению, причина расставания звездной пары кроется не в вынужденной самоизоляции. Продюсер заявил, что у каждого есть «свои скелеты в шкафу», а «рыться в чужом шкафу крайне трудно».