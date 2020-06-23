Канделаки однозначно ответила украинскому журналисту Гордону на вопрос о Крыме

Москва, 23 июня. Телеведущая Тина Канделаки однозначно ответила на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона о принадлежности Крыма. Она подчеркнула, что жители полуострова сами сделали свой выбор, желая лучшей жизни.

Канделаки дала большое интервью Гордону. Украинец попытался спровоцировать телеведущую вопросом о принадлежности Крыма, а также поинтересовался у нее знает ли ведущая, что «Россия напала на Украину».

Канделаки с улыбкой отметила, что во всех своих интервью Гордон задает гостям один и тот же вопрос. Она добавила, что любит Украину, напомнив, что долгое время жила и работала в Киеве. И сейчас у нее остается там много друзей.

По поводу крымского вопроса она ответила однозначно.

«У меня ответ очень простой. Референдум, Дима. История знает много референдумов», — заявила Канделаки.

Телеведущая подчеркнула, что люди сами сделали свой выбор, желая лучшей жизни. При этом она напомнила цитату депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая ранее подчеркивала, что народ — это «не мешок картошки», его нельзя просто так взять и куда-то передать, передает «Царьград».

«Севастополь — абсолютно русский город, в Крыму живут русские люди. На территории Украины вообще жило очень много русских людей. Русских, понимаешь, которые, к сожалению, были абсолютно обделены и брошены украинской властью, которая предала этих людей», — добавила Канделаки.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Его результаты показали, что подавляющее число жителей полуострова хотят войти в состав России. Голосование было проведено в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией».

На прошлой неделе крымский вопрос прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия «не приобретала» в 2014 году Крым, жители полуострова сами выбрали воссоединение, и это была «высшая степень проявления демократии». Теперь решение людей нужно уважать.

Это высшая степень проявления демократии, добавил Владимир Путин. По словам главы страны, Россия не ругалась с Украиной, а только разошлась во мнениях с официальной киевской властью.