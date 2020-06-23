Иностранные журналисты остались восхищены Главным храмом ВС РФ

Москва, 23 июня. Более сотни иностранных журналистов посетили Главный храм Вооруженных сил РФ в Подмосковье. Они ознакомились с элементами художественно-архитектурного убранства храма, а также поделились своими впечатлениями.

«Более 100 журналистов из стран СНГ, Европы, Азии и США впервые посетили храм, возведенный в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне», — сообщают в Минобороны.

Корреспондент латиноамериканского информационного агентства Prensa Latino Антонио Рондон признается, что поражен усилиями, которые прикладывает Россия для сохранения памяти о Великой Отечественной войне, особенно на фоне интенсивных информационных кампаний Запада, направленных на принижение подвига красноармейцев.

«В случае нашей страны (Кубы. — прим. ФАН), мы это понимаем с детства. Мы гордимся победой Советского народа. Мы изучаем это в истории и чтим память», — отметил Рондон.

По его мнению, галерея «Дорога памяти» поможет узнать о войне тем, кто мало осведомлен о том историческом периоде.

Корреспондент китайского телеканала CCTV Чжу Цзин осталась впечатлена величием храма ВС РФ. По мнению девушки, храм привлекателен не только как религиозное сооружение, но и как архитектурный объект.

Ранее во время церемонии освещения храма ВС РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что все те, кто будет приходить в храм, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим, передают «Известия».

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин ознакомился в парке «Патриот» с виртуальным фотоархивом, в котором есть и биография его отца.