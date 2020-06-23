Жена Ефремова встретилась со священником возле дома актера

Москва, 23 июня. Жена актера Михаила Ефремова Софья встретилась со священником около своей квартиры в центре Москвы. Свидетелем этого стал корреспондент телеканала «360».

Корреспондент увидел момент, когда женщина уже провожала священнослужителя. Они вместе стояли около его автомобиля во дворе дома. Тема их беседы остается неизвестной. Также не ясно, поднимался ли священник в квартиру и общался ли с самим Ефремовым. Супруга актера не стала комментировать ситуацию.

Ранее адвокат Михаила Ефремова обвинил очевидцев аварии в смерти водителя мини-фургона Сергея Захарова. Эльман Пашаев заявил, что свидетели аварии якобы «допустили ошибку», когда начали оказывать первую помощь Сергею Захарову после ДТП. По его словам, лишь медики якобы имели право оказать помощь пострадавшему в ДТП с Ефремовым.

Недавно «Известия» сообщали, что Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) обеспокоен поведением юристов, участвующих в деле Ефремова, так как они в своей деятельности прибегают к разглашению информации для саморекламы. Подчеркивается, что адвокаты сообщают информацию, которая является адвокатской тайной и высказывают суждения, несовместимые с их профессией.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям взять под контроль расследование дела о ДТП с участием Ефремова, подчеркнув, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.