Российские средства ПВО сбили два беспилотника боевиков возле базы Хмеймим

Дамаск, 23 июня. Российские средства ПВО сбили беспилотники террористов около российской авиабазы Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Инцидент произошел накануне около 22.30 (время совпадает с московским).

«Российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим и населенному пункту Джебла провинции Латакия беспилотные летательные аппараты. Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении», — сообщили в ЦПВС.

В результате атаки беспилотников никто не пострадал, материального ущерба на российской базе нет.

Российские военные установили, что беспилотники запустили с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации — из долины Эль-Габ в провинции Идлиб.

Информацию об инциденте довели до турецкой стороны по линии совместного координационного центра для расследования инцидента и принятия мер по ликвидации террористической угрозы.

Накануне сообщалось, что неопознанные боевые беспилотники атаковали российскую авиабазу Хмеймим. Это самый массовый налет БПЛА в текущем году.