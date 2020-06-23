Дамаск, 23 июня. Сирийские средства ПВО ведут огонь по воздушным целям противника в небе над провинциями Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор.

Как сообщает агентство SANA, «силы ПВО отражают ракетную атаку на юге и востоке Сирии». Уточняется, что под удары попали район Телль-эс-Сухун в окрестностях города Эс-Сувейда и Кабаджиб в Дейр-эз-Зоре.

Подробности уточняются. По предварительным данным, удары наносят ВВС Израиля.

Отметим, Израиль наносит удары по территории Сирии не в первый раз. 1 мая израильские вертолеты нанесли удар по позициям сирийской армии в 40 километрах к юго-западу от Дамаска.

4 июня сообщалось, что авиаудары были нанесены ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Стало известно о четырех ударах, нанесенным по объектам в районе города Масьяф провинции Хама.