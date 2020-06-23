Противники голосования за поправки в конституцию финансируются из США и Польши

Москва, 23 июня. Участники таких движений, как «Открытая Россия» и «Школа местного самоуправления», организовали компанию «НЕТ», чтобы попытаться повлиять на волеизъявление россиян во время голосования за поправки в конституцию. Как пишет Telegram-канал «Андрей Вышинский», деятельность этих организаций финансируют американские фонды, прямо или косвенно связанные с властями США.

Учитывая масштаб деятельности, развернутой представителями движения, стоимость их кампании должна быть достаточно высокой. Согласно их медиаплану, они намерены до 25 июня разместить в Сети 20 видеороликов с критикой президента РФ, чтобы «создать медиаволну, которая выведет людей на улицы». Также оппозиционеры собираются публиковать в соцсетях карикатуры на Путина, устраивать акции гражданского неповиновения, размещать на улицах баннеры, провести 1 июля экзит-полы, и в тот же день попытаться устроить антиправительственный митинг.

Руководит этой деятельностью политолог Наталья Шавшукова, которая известна, как одна из основательниц проекта «Школа местного самоуправления» (ШМС). Еще в 2018 году она прошла обучение в США на организованных Госдепом «курсах политического лидерства» вместе со своей коллегой Юлей Галямовой. Сейчас обе женщины активно сотрудничают с двумя американскими фондами – NEW и Free For Russia, которые каждый месяц переводят им более двадцати тысяч долларов США. ШМС активно проводит тренинги в регионах. Там готовят оппозиционных активистов, которые принимают активное участие в оппозиционной деятельности на местах.

Также американские кураторы активно снабжают своих агентов в России методическими пособиями, где описаны приемы ведения успешной избирательной кампании. Именно по таким методичкам ШМС готовит оппозиционных активистов перед выборами – например, прошлогодними муниципальными выборами в Москве. О своей деятельности Шавшукова отчитывается перед руководителем фонда Free For Russia Наталией Арно-Будаевой.

Стоит отметить, что деньги Шавшукова получает не только от США, но и от Польши. Так, в декабре 2019 года Шавшукова получила от польской НКО Центр международных отношений (Fundacją Centrum Stosunków Międzynarodowych) 2,5 тысячи долларов США. Кроме того, была организована стажировка двух групп оппозиционных депутатов в Варшаве и Гданьске.

«В общем, у этого «народного» протеста против голосования за Конституцию ушки торчат из известного места за километр. А точнее, за 7825 километров. Впрочем, дальше выводы делайте сами…», — подводит итог автор Telegram-канала.

Отметим, что усилия подобных оппозиционных деятелей ни к чему не привели. Большинство россиян (68% опрошенных) собираются принять участие в голосовании по поправкам в конституцию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи рассказали, что 83% респондентов знают дату проведения голосования. 68% россиян слышали о том, что отдать свой голос можно не только 1 июля, но и на неделе до этой даты. Около 85% опрошенных россиян уверены, что голосование даст возможность повлиять на будущее страны, семьи и свое собственное.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.