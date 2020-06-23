Матвиенко отметила актуальность предложений Путина

Москва, 23 июня. Предложения президента Владимира Путина обращены к тем, кто в них действительно нуждается. Об этом журналистам заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает Федеральное агентство новостей.

«На мой взгляд, эти предложения точечные, адресные, обращенные к тем, кто в них действительно нуждается. Это можно отнести практически к каждой высказанной инициативе. Для меня очевидно, глава государства слышит дискуссию в обществе, чувствует, что волнует людей», — сказала она.

По словам спикера, выплата на детей от 3 до 16 лет по десять тысяч рублей в июле станет реальной поддержкой семей с детьми. При этом, отметила Матвиенко, людям не придется второй раз подавать документы, деньги автоматически поступят всем, кто получил их в предыдущем месяце.

Также, по мнению политика, расширение программы льготной ипотеки сделает улучшение жилищных условий доступным для большинства россиян.

«Отдельно остановлюсь на поддержке субъектов. Дополнительно к ранее предоставленным 200 миллиардам рублей регионам выделяется еще 100 миллиардов на компенсацию расходов на борьбу с эпидемией и ее последствиями. Также 100 миллиардов рублей будет добавлено из федерального бюджета на региональное дорожное строительство. А это инвестиции, это качество жизни людей, это рабочие места», — добавила Матвиенко.

По ее словам, учитывая огромную социальную важность озвученных мер, «парламентарии уже с завтрашнего дня активно возьмутся за работу, оперативно обеспечат законодательную поддержку предложений и поручений президента».