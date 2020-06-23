Вовк рассказала, как чудом выжила после клинической смерти

Москва, 23 июня. 77-летняя народная артистка РФ Ангелина Вовк рассказала, как перенесла клиническую смерть и лишь чудом осталась жива.

В программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Вовк не уточнила, в каком конкретно году с ней случилась эта неприятность, отметив лишь, что тогда она была замужем за своим первым мужем Геннадием Чертовым, брак с которым продлился с 1966 по 1982 год.

Телеведущая вспомнила, что приехала на съемки «Голубого огонька», но ей неожиданно стало плохо. Вовк экстренно госпитализировали в клинику Склифосовского.

Хирурги быстро выяснили, что причиной ухудшения самочувствия стала внематочная беременность. По словам Вовк, врачам пришлось делать надрез в области живота без наркоза.

«За мою жизнь боролись месяца два. Каждый день я была на грани жизни и смерти. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов», — вспоминает телеведущая.

Лишь чудом удалось избежать осложнений. Кроме того, в больнице у нее развилась пневмония, из-за чего потребовалось провести переливание крови.

Еще несколько месяцев Вовк провела уже в другой клинике.

«Это было чудовищное испытание, которое не пожелаешь никому. Была и клиническая смерть: я мучилась очень серьезно, и вдруг мне стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит, а впереди — коридор, по которому я лечу. А потом я услышала крик мамы, врача...» — описала Вовк момент возвращения к жизни.

Ранее голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, как однажды чуть не погибла после удара молнии. По ее словам, ее подбросило в воздух и отшвырнуло через всю кухню. Она говорит, что лежала без сознания до тех пор, пока мать не привела ее в чувство.

Также Стоун вспомнила и о перенесенной ею клинической смерти в 2001 году. По словам звезды, врачи чудом вытащили ее с того света.