Москва, 23 июня. Американские спецслужбы на протяжении многих лет вмешивались во внутренние дела России, пытаясь влиять на важные решения во внутренней и внешней политике государства. Вашингтон до сих пор пытается продвигать свои интересы в РФ посредством агентов влияния и несистемной оппозиции. Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования о дестабилизирующем влиянии США на Россию. Одним из основных агентов влияния Вашингтона является оппозиционный блогер Алексей Навальный.

В расследовании ФАН отмечается, что в 2010 году, будучи в Вашингтоне, «студент Йеля» Навальный встречался с кураторами из ЦРУ и высокопоставленными конгрессменами. В частности, Илья Яшин познакомил его с одним из авторов «Закона Магницкого» Кайлом Паркером.

Навальный в этот период рассчитывал заручиться финансовой поддержкой миллиардера Уильяма Браудера, сделавшего свое состояние на спекуляциях с российскими активами. Оппозиционер просил у него денег на судебный иск против банка ВТБ, а также пытался раскачать ситуацию вокруг дела Магнитского, который был сотрудником фонда Браудера Hermitage Capital.

Алексей Навальный очень пригодился американским политикам, когда весной 2010 года сенатор Бенджамин Кардин предложил госсекретарю США Хиллари Клинтон ввести против РФ новый пакет санкций на фоне дела Магнитского. Кардин нуждался в «убедительных доказательствах» вины России. В ноябре 2010 года Навального пригласили выступить в Конгрессе США перед возглавляемой Кардином Хельсинкской комиссией. Там российский блогер рассказал о своей «борьбе с коррупционерами». Американские конгрессмены остались довольны докладом Навального. Уже на следующий год у него нашлись финансы для создания «Фонда борьбы с коррупцией». Не исключено, что деньгами оппозиционера подсобил именно Браудер.

Осенью 2011 года в США на обучение отправляется уже Мария Гайдар. Она была определена на курсы Mid-Career Master in Public Administration в Гарварде. Согласно описанию учебной программы, она предназначена для «для людей из разных стран, которые заинтересованы в социальном и экономическом развитии своей страны». После окончания «обучения» Госдепартамент США потребовал у своих выпускников перейти к практике — приступить к смене законной власти в РФ.

Следующая часть расследования ФАН будет посвящена многочисленным попыткам совершить цветные революции в России по американским методичкам.