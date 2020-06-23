Двух участников «Артподготовки» объявили в международный розыск

Москва, 23 июня. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал двух участников запрещенного в РФ экстремистского движения «Артподготовка» Надежду Петрову и Александра Свищева по делу о терроризме. Они объявлены в международный розыск.

Пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко сообщила ТАСС, что суд постановил арестовать на два месяца Свищева и Петрову, обвиняемых по статьям «Участие в террористическом сообществе» и «Подготовка к теракту». Сейчас они объявлены в розыск.

Первовласенко уточнила, что срок ареста начнет исчисляться для них с момента их экстрадиции на территорию России, как только они пересекут границу, либо когда их задержат на территории РФ.

Напомним, в январе прошлого года Московский окружной военный суд вынес приговор трем участников «Артподготовки», основанной Вячеславом Мальцевым. Последователи Мальцева, скрывающегося за границей, обвинялись в организации террористического акта в Москве, за что получили суровый приговор: 39-летний Олег Дмитриев и 46-летний Сергей Озеров восемь лет колонии строгого режима, 41-летний Олег Иванов — семь лет.

Все трое были арестованы в ноябре 2017 года, в квартире, которую они снимали, нашли бутылки с зажигательной смесью, канистры с горючим и приспособления для изготовления «коктейлей Молотова».

По данным следствия, сторонники «Артподготовки» собирались устроить 5 ноября 2017 года (на этот день их лидер Вячеслав Мальцев назначил «революцию») массовые беспорядки, в том числе планировались поджоги государственных зданий с помощью «коктейлей Молотова».