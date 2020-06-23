Более 270 млрд руб. направят на единовременные выплаты на детей до 16 лет в России

Москва, 23 июня. На единовременные выплаты на детей до 16 лет направят свыше 270 млрд рублей. Их будут перечислять с 1 июля. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Всего в нашей стране свыше 27 млн детей в возрасте до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 млрд рублей. Для нее не требуется подавать заявление: средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда», — пояснил министр, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что единовременные выплаты будут перечисляться с 1 июля. По словам министра, для тех россиян, кто еще не успел получить выплаты на детей от 0 до 3 и от 3 до 16 лет, будет сохранена возможность подать заявления до 1 октября. В таком случае раннее введенные пособия и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой.

В Минтруде также сообщили, что пособие, как и предыдущие установленные в период распространения коронавируса выплаты на детей, не облагается налогом. Из также не будут учитывать при назначении других мер социальной поддержки.

Напомним, ранее во вторник президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Он подвел основные итоги борьбы с коронавирусом и предложил ряд мер поддержки гражданам и бизнесу.

Кроме того, глава государства анонсировал дополнительную выплату по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет.