Скончался заразившийся COVID-19 верховный лама Тувы

Кызыл, 23 июня. Скончался Камбы-лама (верховный лама) Тувы Джампел Лодой. Ранее у него был диагностирован COVID-19. Об этом во вторник сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

«С большим сожалением и прискорбием сообщаю вам о кончине Камбы-ламы Республика Тыва <…>. Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет, но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату», — заявил Кара-оол в видеобращении, опубликованном на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

В начале июня Лодой был госпитализирован с COVID-19. Он находился в тяжелом состоянии. Кара-оол отметил, что «врачи все, что могли, сделали».

Лодой родился в 1975 году. С 1993 по 1996 годы был хуураком в петербургском буддийском храме «Дацан Гунзэчойнэй». В 2005 году его избрали на пост верховного ламы Тувы. Ушел с этого поста в 2010 году. Однако в ноябре прошлого года на собрании буддийского духовенства подавляющим числом голосов он вновь был избран верховным ламой.

По данным на 23 июня, в России выявлено 599 705 случаев заболевания коронавирусом, 356 429 человек уже выздоровели, 8 359 скончались, передает RT.