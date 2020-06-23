Москва, 23 июня. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал пользе алкоголя в малых дозах.

«Алкоголь — это благо в малых дозах. Это подсчитано, эти дозы мы прекрасно знаем. В пересчете на чистый спирт — это 20 грамм. Это рюмка крепкого напитка либо бокал вина или пива. Бокал вина в день сильно продлевает жизнь, так как препятствует развитию атеросклероза, а также предохраняет от инфаркта, аритмии. Кроме того, снижается количество дней нетрудоспособности по заболеваниям. Каждое вышесказанное слово я могу подтвердить ссылками на серьезные научные работы. Все это изучается в рамках кардиологии, которая является большой частью медицины», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Он также добавил, что умеренное потребление алкогольных напитков улучшает качество жизни. При этом он отметил, что употребление алкогольных напитков при заражении коронавирусом является противопоказанным.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 9,1 миллиона человек. От коронавируса погибло более 472 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 599 тысяч случаев, 8,3 тысячи человек умерли. Более 356 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверенны, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.