Володин: Президент формирует новые стандарты поддержки граждан и экономики

Задача депутатов Госдумы будет заключаться в обеспечении мер, озвученных в ходе обращения президента. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент держит ситуацию с коронавирусом на постоянном контроле. Главное для него — жизнь людей, борьба за их здоровье», — сказал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что предложенные главой государства меры по поддержке наших граждан и экономики «показывают, что он рассматривает их не как сиюминутные, а как стратегические решения».

«Это решения, связанные с изменением шкалы налогообложения, поддержкой IT-отрасли, стройиндустрии через создание дополнительной возможности гражданам брать в ипотеку жилье по льготным процентным ставкам, с поддержкой самозанятых. Введение ставки НДФЛ в размере 15% позволит дополнительно направить на помощь детям, страдающим орфанными заболеваниями, порядка 60 миллиардов рублей. Это нестандартное решение, и даже те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием», —приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер Госдумы отметил, что сегодня многие страны мира испытывают проблемы в экономике. Однако, по его словам, в России, «все то, что было создано, те резервы, которые были накоплены, позволяют решать вопросы оказания помощи нашим гражданам».

«Ни в одной стране мира нет таких системных мер поддержки на протяжении столь длительного времени. В свое время, когда формировались резервы ФНБ, звучали предложения потратить эти деньги. Можно только предположить, что бы произошло, если бы к таким советам прислушались», — сказал Володин.

Он также пояснил, что «задача Государственной думы — подготовить законодательные решения по реализации мер поддержки граждан и экономики, озвученных президентом, и принять их как можно быстрее».

По его словам, сейчас важно, чтобы на всех уровнях власти следовали установкам президента.