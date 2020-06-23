Москва, 23 июня. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что блогеры должны быть приравнены к СМИ и нести ответственность за публикацию ложной и фейковой информации. Об этом он заявил в эфире NewsFront TV.

Малькевич отмечает, что ряд блогеров и сетевых инфлюенсеров, включая Викторию Боню, юриста Екатерину Гордон, экс-депутата Марию Кожевникову, неоднократно запускали сомнительные конспирологические теории в социальных сетях. По его мнению, это лишь подтверждает то, что для блогеров-фейкометов не нужны никакие доказательства.

В качестве примера, он напомнил, как Кожевникова распространяла информацию о массовой чипизации населения под видом вакцинации. Тогда экс-депутат утверждала, что в Германии набирают силу массовые протесты противников вакцинации.

«Можно ли пару ссылок на YouTube? Мы посмотрим на эти демонстрации. Мы же видим, что происходит в Штатах в режиме «каждый час». Почему тогда она не хочет все это подтвердить? Не хочет, потому что всего этого нет», — говорит член Общественной палаты.

По его мнению, закон «О противодействии фейковой информации» от таких блогеров «отскакивает». Малькевич говорит, что в первую очередь страдают те, кто распространяет эти сообщения.

«Люди, которые услышали этот бред, бабушка какая-нибудь, в срочном порядке начинают делать WhatsApp-рассылку своим знакомым. Вот ее схватят, выпишут ей протокол, она заплатит от 30 до 100 тыс. рублей по решению суда», — объясняет Малькевич.

Он считает, что ответственность должен нести первоисточник сомнительной информации.