Москва, 23 июня. Скандальный блогер Алексей Навальный осуществлял борьбу с российскими государственными корпорациями под кураторством сотрудника американских спецслужб Патрика Уолша. Данный факт подтверждает расследование Федерального агентства новостей об американском вмешательстве во внутренние дела России.

С 2006 года Навальный выполнял задачи, направленные дестабилизацию ситуации в России. Кураторами Навального были старший программный офицер по России и Украине Джон Сквайр, а также программный офицер Марк Шляйфер. В 2008 году Шляйфер сообщает Навальному, что с этого момента он будет заниматься так называемым «инвест-активизмом» под руководством Патрика Уолша.

Навальному выделялись крупные гранты, которые он тратил на приобретение небольших пакетов акций в крупных российских компаниях. В список этих компаний входили «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Роснефть», «Газпромнефть», ТНК-BP, Сбербанк, а также ВТБ. Становясь номинальным акционером Навальный получал доступ к информации о деятельности менеджмента этих компаний. Госдеп США регулярно направлял Навальному крупные денежные суммы под видом грантов, на которые он покупал акции.

Навальному удалось значительно «продвинуться по службе» и заработать политические очки благодаря борьбе с российскими компаниями. В 2009 году Навальный становится внештатным советником губернатора Кировской области Никиты Белых, где продолжает отрабатывать американские гранты, а также проходит подготовку спецслужб США на базе кировского филиала Госдепа.