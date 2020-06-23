Обращение Путина к россиянам приравняли к посланию Федеральному собранию

Профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев сказал, что в своем обращении к россиянам президент страны Владимир Путин ясно дал всем понять, что никакого отхода назад, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, не будет.

Кандидат политических наук специально для Федерального агентства новостей оценил в целом речь главы государства, назвав главные тезисы и самые важные, по его мнению, моменты.

«На мой взгляд, это очень сильное выступление, — признался Евстафьев. — По своему значению оно вполне сравнимо с январским Посланием (Федеральному собранию. — Прим. ФАН). Это фактически его продолжение и подтверждение основных тезисов в новых условиях».

Потому что очень многие, по словам профессора НИУ ВШЭ, ждали, что после пандемии COVID-19 и различных санитарных ограничений будет сделан некий шаг назад.

«Якобы власть ослабла и уже не имеет того ресурса, который у нее был, — отметил собеседник ФАН. — Поэтому власть нужно додавить до шага назад в отношении социально-экономической ситуации. Президент же фактически сказал, что никакого отката назад не будет».

Евстафьев подчеркнул, что власть, как бы мы все к ней не относились — поддерживаем или не поддерживаем — слышит то, что ей говорят, в том числе, и общество.

«Есть запрос на справедливость, сопричастность и солидарность? — вопросил он. — Есть. Объективный он? Объективный. Несмотря на то, что президент неоднократно выступал против перехода к прогрессивной шкале, фактически мягко она введена. Я, кстати, выступал за более жесткую форму. Но эти 15 процентов налога вполне обоснованы, и они такие очевидные».

Следующий важный вопрос, напомнил профессор, касается медиков, которые героически проявили себя во время этой пандемии.

«Общество выступило за новый статус врачей, — заявил он. — Не как сфера обслуживания, а как сфера служения, как основа государства и социальной системы».

Кроме того, общество высказало критические замечания по поводу программы правительства, в которой слишком много инфраструктуры и нет того, что называется высокотехнологическими отраслями.

«Я имею в виду IT-сферу, — пояснил эксперт. — И вот — получилось. Сейчас сделана как минимум попытка сформировать точку роста в IT. Дальше. Еще один очень важный момент. Ясно, что не будет никакого отхода от нацпроектов и «майских указов». Упомянут также и социальный аспект (ипотека и выплаты родителям на детей. — Прим. ФАН)».

Но все-таки стратегически важно, что Путин свое обращение начал с констатации того, что наше общество проявило во время пандемии высокую степень ответственности и социальной устойчивости, заявил кандидат политических наук.

«Это дает возможность не «заливать» деньгами социальную нестабильность, не разбрасывать эти безумные «вертолетные деньги», которые, как показывает опыт Америки, никого до добра не довели, — подчеркнул Евстафьев. — «Вертолетные деньги» [президента США Дональда] Трампа сгорели в пожарах Миннеаполиса и Атланты. Без следа!»

У нас же есть возможность точечно и управляемо стимулировать экономический рост как раз на том самом моменте, когда и вся страна, и экономика начинают выходить из этих ограничений, выразил уверенность собеседник ФАН.

«Эти деньги сейчас не сгорят, — отметил он. — Да, могут быть ошибки, может быть коррупция, но они точно не сгорят впустую. Сейчас эти деньги стимулируют спрос, а тот стимулирует производство, которое сейчас «отвисает»».

В текущей ситуации стимулируются строительство, другие ключевые сферы и отрасли, какие-то долгосрочные продукты и так далее, сказал Евстафьев.

«Собственно, мы дотерпели [до конца пандемии], да, выходить будем медленно, но сейчас как раз есть возможность за счет имеющихся ресурсов стимулировать выход в зону экономического роста, — заявил он. — Вот это самое главное!»

Кроме того, не менее важен и тезис президента РФ о безработице как об одном из ключевых рисков для развития государства, уверен профессор НИУ ВШЭ.

«Нужно уходить от неких абстрактных цифр, от любимой нашими либеральными экономистами «экономики индикаторов» в направлении вот таких критериев развития страны, которые всем понятны, — заключил Евстафьев. — Это легально существующие рабочие места. Вот они принципиальны».

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к соотечественникам, в котором обозначил немало важных тезисов. Это:

— отказ от плоской шкалы налогообложения — с 1 января 2021 года НДФЛ вырастет с 13% до 15% для доходов для тех, у кого заработок выше пяти миллионов рублей (средства пойдут на лечение детей);

— новая детская выплата в 10 тысяч рублей в июле на детей в возрасте от 0 до 16 лет, и те родители, кому уже дали июньскую выплату, новую получат автоматически;

— расширение льготной ипотеки под 6,5 процента на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей, а в Москве и Петербурге — до 12 миллионов;

— расширение с 1 июля 2020 года режима для самозанятых на все регионы — не с 18, а с 16 лет, и для всех — налоговый капитал в 1 МРОТ;

— бессрочное снижение налоговой нагрузки на IT-компании;

— реформа налогообложения контролируемых россиянами иностранных компаний — 5 миллионов рублей в год без дополнительной отчетности.