Малькевич сообщил о выявлении более 2 тысяч фейков о голосовании по поправкам

Москва, 23 июня. Число выявленных фейков о голосовании по поправкам к конституции превысило 2 тысячи, сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Количество фейковых сообщений об общероссийском голосовании перевалило за 2000. За последние дни фиксируем рост и смену тактики информационных вбросов на сайтах иностранных агентов», — заявил Малькевич в ходе выступления в Общественной палате РФ.

Кроме того, глава ФЗНЦ рассказал о тестировании дистанционного электронного голосования. Малькевич рассказал, что тестирование показало, что повлиять на голос гражданина РФ невозможно.

«Теперь знаю твердо: повлиять на голос человека, изменить его при использовании в процедуре голосования технологии блокчейн невозможно», — добавил глава ФЗНЦ.

Малькевич также рассказал, что ФЗНЦ направил в Госдуму пакет документов на 57 страницах, содержащий информацию о фейках о голосовании. Более 2 тысяч фейков были собраны за 10 дней до финального дня голосования 1 июля.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.

Голосование проведут 85 избирательных комиссий субъектов, 2769 территориальных, а также более 96 тысяч участковых комиссий. Видеонаблюдение за ходом голосования и во время подведения его итогов будет организовано в 59 регионах России.