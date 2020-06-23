Санкт-Петербург, 23 июня. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и установило, каким образом США финансировали российскую оппозицию, чтобы та вела свою подрывную деятельность против России и ее общества.

Американские власти на протяжении многих лет активно вмешивались во внутренние дела РФ при активной поддержке спецслужб США. Они активно продвигали свою повестку, направленную на разрушение российского общества и экономики, используя российскую оппозицию – в первую очередь, блогера Алексея Навального и его команду.

Госдеп регулярно выделял средства российской оппозиции, например – через фонд NED, который в 2010 году выдал более ста грантов на различные антиправительственные программы в России. Ему помогали фонды NDI и IRI, которые перекачивали в оппозицию финансы от организации USAID, общей суммой в несколько миллионов долларов, сообщается во второй части масштабного расследования ФАН.

Другим важным проектом для Госдепа в России стало движение «Солидарность», которой основали в 2008 году Борис Немцов, Гарри Каспаров, Илья Яшин, Владимир Буковский, Максим Резник, Андрей Илларионов и тому подобные деятели оппозиции. С ними, как с другими представителями оппозиционных кругов в июле 2009 года встречался президента США Барак Обама, который прибыл тогда с официальным визитом в Москву. В частности, кроме Немцова и Каспарова с руководителем США в отеле «Ритц-Карлтон» встретились Леонид Гозман, Сергей Митрохин, Илья Пономарев и Владимир Рыжков.

Именно на этих переговорах Немцов получил приглашение от Обамы выступить Нью-йоркском Совете по международным отношениям, который является самым влиятельным аналитическим центром США по внешней политике.

«Это позиция президента Обамы и его готовность к диалогу предельно важна для будущего российско-американских отношений», — радостно рассказал Немцов после встречи.

Одновременно с этим власти США начали создавать Немцову образ «политического мученика», используя в качестве предлогов его задержания на митингах. 31 декабря 2010 года Немцова задержали во время акции оппозиции на Триумфальной площади в Москве, а 2 января он был приговорен к 15 суткам административного ареста за отказ подчиниться законным требованиям сотрудников милиции. С осуждением задержания Немцова немедленно выступил Майк Хаммер из американского Совета по национальной безопасности, а также ряд других официальных представителей Госдепартамента США. К нему присоединились такие видны фигуры американского истеблишмента как сенаторы Джон Маккейн и Джо Либерман. Более того, «Международная амнистия» даже объявила Немцова «узником совести».

В ответ российские политики справедливо потребовали от американских коллег не вмешиваться в российские дела, а депутат Госдумы Антон Беляков направил запрос генпрокурору Юрию Чайке с требованием проверить источники финансирования оппозиционной деятельности Немцова.