Активисты и Росгвардия помогли потомкам красноармейца узнать его судьбу

Москва, 23 июня. Активисты под руководством офицера Росгвардии передали родственникам погибшего в годы Великой Отечественной войны Николая Хомякова папку с документами о его фронтовой судьбе, сообщает пресс-служба Росгвардии.

У мемориала «Реутовцам, погибшим за Отечество» сотрудница балашихинского отдела вневедомственной охраны Юлия Кузнецова встретилась с потомками красноармейца Хомякова. Офицер Росгвардии и региональный куратор проекта «Судьба солдата» передали им папку с документами о его фронтовой судьбе.

Ранее племянник красноармейца обратился с онлайн-заявкой в приемную проекта с просьбой помочь узнать судьбу своего дяди, погибшего в годы войны, а также выяснить место его захоронения. Подмосковные добровольцы-поисковики по документам полка узнали место гибели Николая Михайловича.

Племянник фронтовика пришел к мемориалу вместе со всей семьей.

«Еще один герой вернулся в семью!» — отметила Кузнецова, передавая документы.

При помощи проекта «Судьба солдата» россияне могут узнать о фронтовой судьбе своих родственников, прошедших войну. Прием заявок проходит в электронном виде. К этому моменту уже поступило около 500 заявок, на половину из них дан ответ.