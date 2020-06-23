Повторные выборы президента Малави начались, несмотря на коронавирус

Лилонгве, 23 июня. Граждане Малави вышли на выборы президента во вторник, 23 июня, несмотря на сохраняющуюся коронавирусную опасность, сообщает франкоязычный портал Jeune Afrique.

Выборы в Малави проходят повторно. Объявление результатов предыдущего голосования, прошедшего в мае 2019 года, сначала было задержано, а после итоги выборов были признаны недействительными решением Верховного суда страны из-за многочисленных нарушений. К примеру, среди протоколов подсчета голосов обнаружилось подозрительное количество смазанных белым «корректором» бланков.

На выборах в 2019 году победил, если не принимать во внимание нарушения, действовавший президент Малави Питер Мутарика. Он набрал 38,57% голосов, опередив ближайшего конкурента всего на 3,16%. Результаты текущего голосования пока не объявлены, но Мутарика по-прежнему остается в числе фаворитов гонки.

Голосование осложняется пандемией COVID-19, которая не миновала и Малави. В стране с почти 7-миллионным населением выявлено более 700 заболевших, из которых 11 человек скончались.

Изначально на подготовку выборов после отмены результатов предыдущего голосования было выделено 150 дней. Но позже, в связи с опасностью массового распространения вируса, голосование, намеченное на май, было перенесено на более поздний срок.

Сдвинуть сроки выборов в Африке по причине пандемии коронавируса призывал Генсек ООН Антониу Гутерриш. При этом вовсе отменять запланированные голосования никто не собирался.

Как объяснил в интервью Федеральному агентству новостей ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Васильевич Долгов, эпидемия не может стать причиной отмены голосования. Более того, если отменить выборы, то это может вызвать рост напряженности в и так не спокойных африканских странах.