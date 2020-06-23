Манукян рассказал об «одной секунде», разрушившей брак Харламова и Асмус

Юморист Гарик «Бульдог» Харламов и актриса Кристина Асмус объявили, что разводятся после восьми лет брака. Согласно их версии, ни скандальная сцена с участием Асмус в фильме «Текст» Клима Шипенко, ни усталость друг от друга во время коронавирусной самоизоляции, не являются причинами их разрыва. Просто одна из самых эффектных пар российского шоу-бизнеса приняла решение, что каждому из них пора двигаться дальше по отдельности.

Однако колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян считает, что Асмус с Харламовым лукавят. По мнению блогера, обратный отсчет для взрывного механизма, который в итоге сработал, был запущен ровно девять месяцев назад, 24 октября 2019 года. Все решила ровно одна секунда, считает Манукян.

Ровно одна секунда. Колонка Вадима Манукяна

Гарик Харламов и Кристина Асмус опубликовали в соцсетях трогательные посты, что расстаются, но остаются друзьями. Возможно, в этом они не лукавят. Но, указывая причины разрыва, Асмус, на мой взгляд, идеально показывает, как не надо делать. Ее слова, что все это не из-за фильма «Текст», не из-за самоизоляции и не из-за кого-то третьего достаточно ясно указывают, что одна из этих причин присутствует. А, может, и все три.

Скандал после премьеры «Текста»

Все мы прекрасно помним, какой скандал разгорелся после премьеры 24 октября 2019 года фильма «Текст». Тогда на Кристину Асмус полилась мощная волна хейта из-за ее участия в чрезвычайно откровенной для российского кинематографа сцене с Иваном Янковским — антагонистом главного героя в исполнении мегапопулярного Александра Петрова.

Говорят, Ирина Старшенбаум, боясь навредить своей карьере и репутации, отказались от проекта Шипенко именно из-за сцены, за участие в которой так осуждали Асмус. Интернет-пользователи всерьез советовали Харламову пересмотреть отношение к супруге, предлагали даже лишить Кристину родительских прав на дочь Анастасию.

Впрочем, актрису многие оправдывали: дескать это все игра, видение режиссера, никакого полового контакта на экране нет, и всем пора успокоиться. Гарик Харламов пытался перевести скандал в шутку, хотя, на мой взгляд, получилось это у него неловко: видимо, и ему сцена с участием супруги показалась чересчур откровенной. После этого за заступничество досталось еще и Харламову, его чуть ли не рогоносцем объявили.

Сразу хочу сказать: фильм я смотрел очень внимательно, и откровенная сцена далеко не главное, что, на мой взгляд, делает это кинопроизведение если не шедевром, то очень важным словом в отечественном кино. Да, я считаю, что «Текст» — однозначно лучший отечественный фильм последних лет. Хотя бы потому, что вездесущий Александр Петров предстал в нем в непривычном амплуа, а Клим Шипенко после предыдущих далеко не выдающихся фильмов вдруг в одночасье стал топовым режиссером и следом выпустил мегаблокбастер «Холоп».

Всего одна секунда

Но вернемся к словам Кристины Асмус о «Тексте», самоизоляции и о ком-то третьем. Судя по количеству публикаций в СМИ последнего времени, что та или иная звездная пара разводится или расходится, самоизоляция не прошла бесследно для многих звезд. Думаю, Асмус лукавит, что на их с Гариком отношениях никак не сказались проблемы, связанные с коронавирусом.

А что касается фильма «Текст» и «кого-то третьего», поделюсь своими наблюдениями. Если внимательно покадрово рассмотреть скандальную сцену, станет ясно, что полового контакта между Кристиной Асмус и Иваном Янковским действительно не было.

Но мое внимание привлек момент, который к несчастью для Кристины не вырезал Шипенко. Сцена, которая снималась на мобильный телефон, вошла в фильм полностью, без купюр. Там есть момент, который не сразу бросается в глаза, повторю, заметный только при покадровом просмотре. Все мы люди взрослые, поэтому скажу прямо: в фильме есть кадр, когда Кристина держит в руках половой член своего партнера по сцене Ивана Янковского. Скриншоты, к сожалению, привести не могу, такие изображения попадают под запрет Роскомнадзора.

Видимо, этот кадр не ускользнул от внимания Харламова. И, похоже, это была не режиссерская задумка, а именно живой момент, по оплошности или намеренно попавшей в фильм при монтаже. За эту версию говорит то, что через секунду Кристина пытается скрыть, что такая вольность с ее стороны имела место.

Всего одна секунда доказывает, что Асмус не хотела, чтобы эта вольность попала на экран и чтобы ее муж это увидел. Но роль сыграна, и на экране этот секундный кадр остался. Так что одно из публичных заявлений, которое просочилось в СМИ, что Харламов и Асмус шли к разрыву долгие девять месяцев, на мой взгляд, тоже является доказательством, что моя догадка верна.

Кстати, откровенные сцены на экране очень часто становятся причиной разрушения актерских браков. Это можно проследить и в голливудской среде, да и в нашем кинематографе.