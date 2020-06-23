Сябитова дала совет Харламову и Асмус, как вести себя при разводе

Москва, 23 июня. Известная российская телеведущая, сваха Роза Сябитова после заявлений шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус о разводе дала пару дельных советов.

По мнению Сябитовой, сейчас стало очень модным использовать расставание как повод для хайпа. Если оба партнера действительно хотят развестись, они должны действовать правильно.

О разводе нужно говорить на нейтральной территории, потому что в домашней обстановке все заканчивается оглушительным скандалом. При этом инициатор не должен говорить второй половине, что причиной разрыва являются его недостатки.

Сваха также добавила, что нельзя предлагать «расстаться друзьями», потому что такой подход дает надежду на воссоединение. Жалость тоже не приведет ни к чему хорошему.

Если вас начинают запугивать физической расправой, сразу обращайтесь в полицию. Такие угрозы нужно пресекать в корне, уверена Сябитова.

Напомним, что новость о разводе Харламова и Асмус стала внезапной для их поклонников. Многие считали, что у пары отличные отношения. Однако Сябитовой это показалось странным, она не поверила в расставание звездной пары.