Москва, 23 июня. Центральное разведывательное управление и Госдеп США начали создавать «лидера оппозиции» из Алексея Навального во время его работы на посту внештатного советника губернатора Кировской области в 2009 году. Данный факт подтверждает расследование Федерального агентства новостей об американском вмешательстве во внутренние дела России.

В 2009 году Навальный стал внештатным советником губернатора Кировской области Никиты Белых. Кроме того, должность замгубернатора Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития получила подельница Навального Мария Гайдар. В Кирове Навальный и Гайдар активно отрабатывали американские гранты, которые выделяются Вашингтоном для разрушение российского общества и экономики.

Осенью 2009 года в Киров прибыла делегация высокопоставленных сотрудников Госдепартамента США, которые организовали и провели межрегиональный семинар Московского института политических исследований. На этом семинаре также присутствовали второй секретарь политотдела посольства США в России Роберт Бонд и специалист по вопросам труда экономического отдела американского посольства Филипп Швада.

Результатом семинара стал секретный отчет посла США в России Джона Байерли, направленный в ЦРУ, Национальный совет по безопасности и Госдепартамент, в котором содержалась подробная информация о расстановке сил в регионе. Кроме того, отчет содержал точные характеристики Навального и Гайдар.

«Алексей Навальный, адвокат, консультирующий Белых по политическим вопросам. Он кажется особенно сосредоточенным на результатах опросов и приближающихся выборах. Живет в Москве и выражает ясное желание уехать из Кирова, который он описал как скучный город. Берет уроки английского языка, чтобы улучшить его, так как у него есть цель учиться в США», — писал в своем отчете Байерли.

При этом в секретном отчете посла подчеркивалось, что Навальный и Гайдар «презирают» Киров и хотят уехать в США. Навальный использовал свое служебное положение для сбора секретных данных и оценки шансов различных партий победить на местных выборах.

По словам бывшего замгубернатора Кировской области по безопасности и борьбе с коррупцией Сергея Карнаухова, спецслужбы США сливали Навальному компромат на российских бизнесменов и политиков, благодаря чему Госдеп решал свои задачи, а также формировал создавал будущего «лидера оппозиции» и борца с российскими государственными корпорациями.

Карнаухов отметил, что в 2010 году Навальный и Гайдар часто посещали посольство США в Москве. При этом Гайдар обладала особым пропуском, который позволял ей въезжать на территорию посольства на собственном автомобиле, находясь там несколько дней. По его словам, в тот период в посольстве прорабатывалась план сделать из Навального на «профессионального оппозиционера».

Для решения этой задачи Навальный был направлен на обучение в Йельский университет. Позднее Бонд свел Навального с Томасом Файерстоуном, который является сотрудником Минюста США и куратором российских оппозиционеров высокого уровня.

Навальный обсуждал с Файерстоуном идею использования судебной системы США против граждан других стран для достижения определенных целей.