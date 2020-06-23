Сенатор Морозов ответил на критику МИД Украины по поводу выбора даты для парада Победы

В Совфеде ответили заместителю министра иностранных дел Украины Василию Бондару, углядевшему «прямую параллель с бывшим советским диктатором» в выборе 24 июня для проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Российское руководство под флагом СССР стремится стать таким же глобальным игроком, каким был Советский Союз во время Второй мировой войны. Это и есть основной манипулятивный нарратив. Но он так же далек от действительности, как и идеология путинского парада, которая прикрывается Победой для достижения меркантильных целей», — сказал Бондар в интервью агентству «Укринформ».

Его слова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» попытался объяснить депутат территориальной общины Украины Гордей Белов.

«Просто не надо превращать светлый праздник Победы в парад организаторов парада Победы. Я имею в виду, что парад парадом, но вот эти манипуляции: «Да мы не пригласим, да он не приедет» — что это за разговоры? Даже того же президента Владимира Зеленского. Было бы странно, если бы вы его пригласили, и еще более странно — если бы он приехал», — отметил Белов.

Ведущая программы Ольга Скабеева уточнила, что Россия не пригласила Зеленского на парад Победы 24 июня, «потому что он нам не нравится, потому что вместе со своими западными дружками он, идиот, обвиняет СССР — победителя — в развязывании Второй мировой войны».

«По этой причине он нам не симпатичен и, боюсь, симпатичен не будет уже никогда. А фраза «маховик Холокоста» за ним закрепилась на веки вечные», — объяснила Скабеева.

Тогда украинец заметил, что их замминистра иностранных дел как должностное лицо может говорить все то, что посчитает нужным.