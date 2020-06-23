После мощного землетрясения в Мексике объявлена угроза цунами

Мехико, 23 июня. Сильное землетрясение магнитудой до 7,7 произошло на юге Мексике. Власти объявили угрозу цунами.

По разным данным, магнитуда землетрясения, произошедшего на юге Мексики, составляет от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. Здесь разрушены несколько зданий.

Un poco de lo que se vivió está mañana en varias zonas de la Ciudad de México a causa del sismo.



???? #RRSS pic.twitter.com/rBd3zBcVMk — Héctor Jiménez Landín (@JimenezLandin) June 23, 2020

Губернатор штата Оахака Алехандро Мурат сообщил, что в результате сильного землетрясения повреждена больница в Уатулько. Сейчас власти решают вопрос о том, куда переместить пациентов. По предварительным данным, в результате обрушения фасада погиб один человек, еще один получил ранения, передает телеканал Canal 6.

Национальный центр по предупреждению о цунами в США объявил угрозу для западного побережья Мексики, Эквадора, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Как передает RT, на некоторых участках побережья Мексики возможны цунами высотой от 1 до 3 м, а в Эквадоре — от 0,3 до 1 м.

Жителей отдельных районах Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гавайских островов, острова Джарвис, Гондураса, Кирибати, Никарагуа, Панамы и Перу предупредили о возможности возникновения цунами высотой до 0,3 м.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео, но которых запечатлен момент землетрясения. На одном из роликов видно, как расходятся швы гранитной кладки на дороге.