حصاد أخبار ليبيا ، 23 يونيو: أعلن ماكرون "الموت الدماغي" للناتو ، روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

ليبيا ، 23 يونيو: بعد حادثة السفينة التركية قبالة الساحل الليبي ، أعلن ماكرون عن "الموت الدماغي" للناتو ، دعا وزير الخارجية الروسي لافروف إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

أعلن ماكرون "الموت الدماغي" للناتو بعد حادثة الأسطول التركي قبالة سواحل ليبيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحادث الذي وقع مع السفينة التركية في ليبيا دليل على "الموت الدماغي" للناتو.

وصفت وزارة الخارجية الروسية نهج خبراء الأمم المتحدة في رصد حظر الأسلحة في ليبيا بأنه منحاز.

تعتبر موسكو أن نهج خبراء الأمم المتحدة في مراقبة الامتثال لحظر الأسلحة في ليبيا منحاز ، ولا يوجد مراقبة مستقلة.

تعتبر جامعة الدول العربية ان المسار السياسي هو الحل الوحيد لليبيا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا ، مؤكدا أن حل الأزمة لن يتم إلا على المستوى السياسي.

أخبرت وزارة الخارجية الروسية عن ضخ الأسلحة الى ليبيا

إن الصراع المسلح في ليبيا يمر بمرحلة حادة ، يتم من خلاله ضخ البلاد بأسلحة مختلفة.

أدى تقسيم الأراضي إلى صراع جديد بين فصائل حكومة الوفاق الوطني

افادت رسالة من مستخدمي الشبكة الاجتماعية على تويتر عن اشتباك بين مسلحي حكومة الوفاق الوطني في مدينة غريان للسيطرة على معسكرحربي في منطقة تغسات.

وصفت وزارة الخارجية الروسية التقارير عن الطائرات بدون طيار "الروسية" في ليبيا بالتزوير

المعلومات حول الطائرة بدون طيار الروسية المزعومة في ليبيا الواردة في تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة غير موثوق بها.

دعا لافروف إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه من الضروري وعلى الفور تطبيق هدنة ووقف أي عمليات عسكرية في ليبيا.

ناقشت روسيا والإمارات مشاكل ليبيا

بمبادرة من جانب الإمارات، جرت محادثة هاتفية بين الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ميخائيل بوغدانوف ووزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش.

وزارة الخارجية الفرنسية تدعم مصر في إعادة إعمار ليبيا

تدعم فرنسا بشكل كامل المبادرة السياسية المصرية عن ليبيا ، والتي تم على أساسها وضع إعلان القاهرة.

دعا ترامب وماكرون إلى وضع حد سريع للتصعيد العسكري في ليبيا

أشار رئيسا الولايات المتحدة وفرنسا ، دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون ، خلال محادثة هاتفية إلى الحاجة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والاستئناف السريع للمفاوضات.