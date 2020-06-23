Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения

Москва, 23 июня. Обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам велось не в прямом эфире, поэтому часы на руке главы государства показывали время, отличное от реального. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — заявил Песков в комментарии РБК.

Обращение Путина началось в 17.00 по московскому времени, часы главы государства во время начала трансляции показывали 14.45–14.50. Обращение президента РФ продлилось около 50 минут.

В ходе обращения Путин предложил отказаться от плоской шкалы подоходного налога и с 1 января 2021 года повысить НДФЛ с 13% на 15% на доходы свыше пяти млн рублей в год. Повышенный налог будут брать только с части доходов, превышающей пять миллионов рублей. Вырученные средства (около 60 млрд рублей ежегодно) пойдут на лечение детей с орфанными (редкими) заболеваниями.

Также глава государства заявил о второй выплате по десять тысяч рублей на каждого ребенка, на этот раз — от рождения до 16 лет. Путин предложил распространить льготную ипотеку в 6,5% на новое жилье стоимостью до шести млн рублей, а Москве и Петербурге ― до 12 млн рублей. Федеральное агентство новостей ранее опубликовало важнейшие предложения президента РФ, озвученные в ходе обращения.