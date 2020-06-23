Власти Сургутского района помогут бизнесу региональными грантами

Сургут, 23 июня. Сургутский район несколько лет возглавляет инвестиционный рейтинг ХМАО, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

23 июня предприниматели, претендующие на получение региональных грантов, представили свои проекты. Власти Сургутского района могут выделить на проект не более одного миллиона рублей. Общий призовой фонд составил три миллиона рублей.

По словам Трубецкого, в конкурсе принимают участие кондитерские, пиццерии, школа скорочтения, формовочный цех и другие малые предприятия. Итоги конкурса будет подведены 26 июня.

Трубецкий добавил, что число предпринимателей растет в регионе с 2014 года. Благодаря поддержке эти показатели удалось сохранить во время эпидемии коронавируса, пишет Infox.ru.