Москва, 23 июня. Любимчик вашингтонских кураторов блогер Алексей Навальный использовал для своей медиараскрутки технологию «криминальной волны», разработанную американским журналистом Линкольном Стеффенсом.

Федеральное агентство новостей во вторник опубликовало вторую часть исследования об американском вмешательстве на экономику через российскую оппозицию. В расследовании, в частности, выяснилось, по каким схемам действует Навальный для своей раскрутки.

В 2010 году Навальный проходил обучение по полугодовой программе World Fellows, готовящей «молодых демократических лидеров». Американское издание Newyorker отмечало, что блогер играет роль «русского Джулиана Ассанжа или Линкольна Стеффенса».

О технологии «криминальной волны», которую Стеффенс разработал в конце XIX века, подробно рассказал в своей книге «Как лгать при помощи статистики» Дарелл Хафф. Он напомнил, что Стеффенс со своим коллегой Джейкобом Риисом «создали волну преступности». Криминальная хроника пестрела сообщениями о преступлениях, которые выделялись по величине шрифта и месту публикации на странице газеты. Идущая на поводу СМИ общественность потребовала от властей решительных действий.

Президент США Теодор Рузвельт оказался в незавидном положении. Однако проблему с «разгулом преступности» удалось решить очень просто: Рузвельт потребовал, чтобы Стеффенс и Риис прекратили нагнетать ситуацию.

«Корень бед, как выяснилось, состоял в том, что с подачи этой парочки газетные репортеры развернули соревнование, кто сумеет накопать больше всего информации о кражах со взломом и прочих преступлениях, — продолжает Хафф. — Между тем официальная полицейская статистика не зафиксировала вообще никакого роста преступности».

Таким образом, уже Навальный использует приемы раскрутки, созданные в конце XIX века в рамках технологии «криминальной волны» Стеффенса.

По словам Сергея Карнаухова, занимавшего в 2009 году должность заместителя губернатора Кировской области по безопасности и борьбе с коррупцией, американские кураторы для еще большего эффекта от своего проекта также примеряют на Навального образ юриста-правозащитника Ральфа Нейдера, прославившегося в США именно «инвест-активизмом» и борьбой с корпорациями.