Сирия, 23 июня. Системы ПВО на «Хмеймиме» отразили атаку неизвестных дронов. Курдские боевики заявили об убийстве 11 солдат ВС Турции в Ираке. Четыре человека погибли при взрыве заминированного автомобиля на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: уничтожили четырех джихадистов ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора; вели перестрелки с боевиками в южной части Идлиба; перебросили подкрепления на северо-запад Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): подозревается в организации атаки на «Хмеймим»; опубликовала заявление о правилах выхода из состава группировки; арестовала бывшего британского подданного в городе Атма на севере Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации вылазки в Аль-Бусейре и убийстве члена SDF**** в городе Гаранидж в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные бандгруппы: заявили об убийстве 11 турецких солдат на севере Ирака; подозреваются в подрыве бронеавтомобиля ВС Турции в Аль-Бабе в Алеппо и организации взрыва в городе Тель-Халаф в Хасаке.

Протурецкие силы: стягивали силы в район Тель-Рифата на севере Алеппо; активизировали обстрелы подконтрольных SDF территорий в северной части Хасаки.

Международная коалиция: перебросила новый военный конвой из Ирака в Хасаку.

ВС Ирака: выявили десять укрытий ИГ во время спецоперации на границе провинций Киркук, Дияла и Салах эд-Дин.

Провинция Латакия

В минувшие сутки неизвестные дроны попытались нанесли удары по территории российской авиабазы «Хмеймим». Агентство новостей SANA News заявляло, что штатным комплексам ПВО удалось уничтожить вражеские беспилотники. Серия взрывов прогремела над близлежащим городом Джебла. Медиапортал Anna News заявлял, что в направлении военного объекта было выпущено около 20-25 ракет. В организации налета подозреваются террористы запрещенных в РФ формирований «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана», отряды которых дислоцируются на границе с соседней провинцией Хама.

Во второй половине дня к линии разграничения с боевиками были переброшены подкрепления Сирийской Арабской Армии (САА). Они заняли позиции в долине Аль-Габ на северо-западе Хамы.

Провинция Алеппо

Прогремел взрыв в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо. Сработало СВУ, заложенное на пути следования бронеавтомобиля ВС Турции. Военный источник в сети Twitter (Sohayb_Masri1) передавал, что транспортное средство получило повреждения. О возможных жертвах среди турецких солдат все еще не сообщалось. В организации взрыва обвинялись члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

В район Тель-Рифата были переброшены подкрепления «Сирийской национальной армии». Медиапортал Al Nour передавал, что десятки танков проследовали в сторону линии разграничения сил.

Провинция Дейр-эз-Зор

В приграничных с Ираком районах накануне прошла спецоперация проасадовских военизированных формирований из Ирана. Как передавал Twitter-канал (HalabTodayTV), союзниками Сирийской Арабской Армии (САА) были нейтрализованы четыре террориста, осуществлявшие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Позднее местность в этом районе обследовали саперы правительственных сил.

В зонах оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF) в течение дня продолжились вылазки неизвестных. Согласно данным новостного портала Al Nour, налетчики организовали подрыв строения в населенном пункте Аль-Бусейра. В организации взрыва обвинялись террористы ИГ. Кроме того, боевики подпольных ячеек ИГИЛ1 подозревались в убийстве одного из курдских боевиков неподалеку от города Гаранидж.

Провинция Идлиб

Накануне группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» опубликовала документ, в котором были определены возможности для выхода из состава формирования. В соответствии с положениями нового предписания, для того чтобы покинуть ХТШ, необходимо получить на это разрешение со стороны ее руководства. Также бывшие члены ХТШ не имеют права создавать новые бандгруппы. Эти изменения Twitter-канал (aronlund) связал с недавним арестом боевика Абу Малика Ат-Тали, который прежде действовал в «Хайят Тахрир аш-Шам».

Поступала информация о том, что северной части Идлиба был задержан один из местных активистов, прибывших из Великобритании. Мужчину по имени Токир Шариф и нескольких его коллег из гуманитарной организации «Live Updates from Syria» арестовали в городе Атма. У них были изъяты компьютеры и телефоны. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (directorate4), Токир Шариф был лишен британского граждансства за связь с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1*.

На юге Идлиба вновь отмечались взаимные обстрелы между правительственными войсками и боевиками незаконных бандгрупп. Медиапортал Step News Agency передавал, что артиллерия Сирийской Арабской Армии (САА) нанесла удары по военным объектам террористов в окрестностях населенного пункта Кансафра в ответ на провокационные обстрелы с их стороны.

Провинция Хасака

Стало известно, что междоусобные стычки в рядах группировки «Дивизия Султан Мурад» обернулись гибелью по меньшей мере одного из боевиков. Предполагается, что поводом для начала вооруженной борьбы стали разногласия в делении зон влияния в городе Рас аль-Айн.

Накануне в регион прибыла новая партия подкреплений международной коалиции США. Новостной портал Al Nour передавал, что конвой с техникой и материально-техническим обеспечением въехал на территорию провинции со стороны Иракского Курдистана и направился в сторону американской военной базы вблизи города Аш-Шаддади.

Тот же медиапортал сообщал о гибели ребенка в результате детонации мины западнее Аш-Шаддади. Взрыв прогремел на дороге неподалеку от поселения Аллус. Предполагается, что бомба была заложена террористами «Исламского государства» еще во время оккупации этих территорий.

Во второй половине дня в городе Тель-Халаф произошел взрыв заминированного автомобиля. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передавал, что в результате были убиты не менее пяти человек, тогда как еще 12 были ранены. Напомним, населенный пункт находится под контролем союзных Анкаре формирований. Турецкое Минобороны обвинило в организации взрыва членов запрещенной в Турции группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) или союзных ей формирований.

Позднее протурцекие боевики активизировали обстрелы районов, занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF). Информагентство Muhlak сообщало, что под огнем оказалось поселение Тавила в районе Тель-Тамра.

Ирак

На территории Иракского Курдистана накануне произошла вылазка курдских боевиков. Подконтрольная Рабочей партии Курдистана (РПК) группировка «Народные силы обороны» (HPG) сообщила о нападении на позиции турецких подразделений в районе Хафтанин. Утверждалось, что налет привел к гибели 11 военных ВС Турции.

В пустынных областях на границе провинций Киркук, Дияла и Салах эд-Дин была проведена спецоперация иракских вооруженных сил. По данным оборонного ведомства страны, в результате обследования местности были выявлены десять убежищ джихадистов ИГ, а также обезврежено 41 заложенное ими взрывное устройство.

В то же время вылазку в провинции Аль-Анбар предотвратить не удалось. В городе Хит был подорван военный автомобиль военнослужащих ВС Ирака. О числе жертв все еще ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.