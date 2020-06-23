Донбасс сегодня: ВСУ сорвали свою провокацию, под Луганск перебрасывают «Правый сектор»

Донбасс, 23 июня. Армия Украины бьет по Донецку, на западе города ранен гражданский. Украинских солдат подозревают в убийстве семейной пары. Десантники ВСУ сорвали провокацию сослуживцев и не дали произвести обстрел ЛНР. Новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За сутки Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня трижды. Стреляли по населенным пунктам Донецкой Народной Республики: Донецку, Горловке и поселку Луганское. В Петровском районе Донецка ранен мужчина 1975 года рождения. В Горловке поврежден жилой дом. При обстрелах армия Украины применяла снайперское оружие и гранатометы.

В ВСУ дефицит 120-мм мин

В Народной милиции ДНР с корреспондентом ФАН поделились информацией о том, что Генеральный штаб ВС Украины решил сократить поставки в армию боеприпасов для минометов калибром 120 мм. В докладной записке Службы безопасности Украины, отправленной в Генштаб, указано, что основными снарядами, используемыми для обстрелов республик, являются 120-мм мины.

За первое полугодие 2020-го армейские части в зоне силовой операции перерасходовали 120-мм мины. Чаще всего данные боеприпасы использовали подразделения 54-й механизированной бригады. Временно военачальники украинского Генштаба приняли решение о приостановке поставок в зону ООС мин калибром 120 мм.

Солдат ВСУ подозревают в убийстве семьи

В оборонном ведомстве ЛНР корреспонденту ФАН рассказали о расследовании украинской полицией двойного убийства в Станице Луганской. Правоохранители подозревают в совершении преступления двух военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Недавно в одном из частных домов Станицы Луганской произошел взрыв гранаты, в результате которого погибла семейная пара. Следствие предполагает, что это убийство на почве мести. В доме, где погибли люди, ранее проживали украинские военные, которых выселили по требованию хозяев жилья. Расследование дела продолжается.

Десантники ВСУ сорвали провокацию своих сослуживцев

Десантники из 25-й бригады узнав о том, что их сослуживцы из другого подразделения готовят провокационный обстрел ЛНР из противотанкового ракетного комплекса, нарушили их планы, сообщают в Народной милиции ЛНР. Обстрел защитников Луганска планировался в районе населенного пункта Веселая Гора. Для этого на передовую был доставлен противотанковый комплекс. Десантники отказались сопровождать прибывших сослуживцев к месту провокации, а после из межпозиционного пространства обстреляли орудийный расчет.

Пока отдельная часть личного состава ВСУ пытается предотвратить нарушения режима тишины, командир 25-й бригады Олег Зенченко подал заявку на докомплектацию вакантных должностей в своей воинской части отслужившими резервистами. Командование северной оперативно-тактической группировкой решило направить в 25-ю бригаду националистов «Правого сектора»1 (запрещена в РФ). Вскоре бригада усилится как минимум несколькими десятками вкусившими кровь «правосеками».

1 Организация запрещена на территории РФ.