Милонов объяснил, почему «Новая газета» оправдывает Ефремова, из-за которого погиб человек

Депутат Госдумы Виталий Милонов пояснил, почему либеральная «Новая газета» пытается всеми способами «отмазать» артиста Михаила Ефремова, по вине которого погиб человек.

Во вторник, 23 июня, в «Новой газете» появилась статья Славы Тарощиной «Распни Ефремова. Принуждение к ненависти — тренд сезона». В этой статье обозреватель издания в частности резко высказалась по поводу телеведущих Владимира Соловьева и Андрея Малахова, которые, по ее мнению, якобы поддерживают в обществе ненависть к Ефремову.

«Тренд сезона — принуждение к ненависти. И если на политическом фланге борьбы со здравым смыслом тренд осуществляет Соловьев, то на бытовом, обыденном — Малахов», — пишет она.

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, в том, что Михаила Ефремова защищает именно «Новая газета», нет ничего удивительного.

«Напомню, именно «Новая газета» прославляла Ефремова как певца мнимой свободы и носителя либеральной идеи, — отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Именно Ефремов был одним из излюбленных шутов либеральной оппозиции. Очень интересно смотреть, какие доводы теперь приводятся в его защиту, и насколько цинично выступают либералы, которые везде говорят про защиту прав человека. Но права человека в трактовке «Новой газеты» — это права только избранных людей, «людей с хорошими лицами».

По мнению Милонова, на всех, кто не относится к либеральному лагерю, «милосердие» «Новой газеты» не распространяется.

«Что касается прав других людей, то, по версии «Новой газеты», для не либералов этих прав не существует. Если бы не Ефремов сбил, а, не дай бог, самого Ефремова сбили, мы бы от них слышали проклятия и требования посадить пожизненно водителя, сбившего «великого актера». Но как только в беду попадает сторонник либералов, их собрат, тут же включаются все механизмы, чтобы любой ценой отмазать этого человека. Ни о какой справедливости тут речь даже не идет. Так что Ефремов — это показатель, лакмусовая бумажка, показывающая, что либералы считают людьми первого сорта только своих, которым можно больше, чем всем остальным», — резюмировал Виталий Милонов.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров. Суд поместил Михаила Ефремова под домашний арест, артисту грозит до 12 лет лишения свободы.