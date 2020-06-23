Москва, 23 июня. Госдепартамент США в 2006 году резко увеличил финансирование контрагентов и привлек Алексея Навального для реализации своих планов по вмешательству во внутренние дела России.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть исследования о попытках США оказать влияние на Россию. Особое внимание западных кураторов привлек блогер Навальный, которого сделали инструментом продвижения угодной Вашингтону повестки.

Навального привлекли к исполнению планов США в 2006 году. Тогда пост главы американского Госдепартамента занимала Кондолиза Райс. Именно она ввела в практику дипломатии США требование вмешательства во внутренние дела государства пребывания. В частности, через иностранных подданных и СМИ.

«Национальный фонд демократии» (National Endowment for Democracy — NED) привлек к этой работе не только Навального, но и координатора молодежного движения «ДА!» Марию Гайдар. И неспроста — оба уже сотрудничали с фондом.

Примечательно, что этот период жизни Навального связан с ростом его сетевой активности. Тогда оппозиционер завел аккаунт в социальной сети LiveJournal и стал публиковать на его базе «Градостроительные хроники». Потом блогер перешел к заигрыванию с националистами и даже опубликовал манифест некого «Национального русского освободительного движения».

Осенью 2006 года появился и канал Навального на YouTube. Он пополнялся националистическими видео и агитацией за легализацию короткоствольного оружия. В ноябре в Москве прошел националистический «Русский марш», в оргкомитет которого, помимо Навального, вошли Александр Поткин, Николай Курьянович и Игорь Шафаревич.

По всей видимости, именно на создание «русского освободительного движения» Конгресс США выделил гранты по проектам №2006-576 и №2007-688, за которые просил отчитаться фонд NED.

Отметим, что неоднозначные публикации на LiveJournal по-прежнему откликаются Навальному. Пользователи Сети ранее обратили внимание на комментарий блогера от 2009 года, в котором он назвал евреев «жидами». Израильский военно-политический обозреватель Амир Орен высказался кратко — «расизм, граничащий с фашизмом».