Сирия, 23 июня. Неизвестные похитили 10-летнего мальчика в провинции Даръа. САА перебросила подкрепления в долину Аль-Габ на северо-западе Хамы. Турция обвиняет РПК и связанные с ней бандгруппы в организации взрыва на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепления к линии соприкосновения сил с террористами на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в подрыве автомобиля иракских военных в провинции Аль-Анбар.

ВС Турции: обвинили РПК и союзные ей бандгруппы в организации взрыва в городе Тель-Халаф на севере Хасаки.

ВС Ирака: заявили о выявлении десяти укрытий террористов ИГ1 во время спецоперации на границе провинций Киркук, Дияла и Салах эд-Дин.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о пропаже ребенка в провинции Даръа. Неизвестные лица похитили 10-летнего мальчика на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Аль-Гария аш-Шаркия и Аль-Мусайфира. Известно, что ребенок проживает в одной из близлежащих деревень. Предполагается, что преступники организовали похищение с целью получения выкупа.

Как известно, в регионе в последнее время возросло число нападений неизвестных боевиков. Военные эксперты полагают, что подпольным группам террористов удается до сих пор сохранять присутствие в провинции благодаря поддержке со стороны международной коалиции США, в зоне оккупации которой на юге Хомса базируются различные антиправительственные формирования.

Провинция Хама

Поступили сообщения о том, что после попытки неизвестных беспилотников нанести удары по российской авиабазе «Хмеймим» в Латакии Сирийская Арабская Армия (САА) направила подкрепления к линии соприкосновения сил с террористами на северо-западе Хамы. Дополнительные подразделения прибыли в долину Аль-Габ, откуда могли быть выпущены дроны. Напомним, в организации налета подозреваются члены радикальных бандгрупп «Хайят Тахрир аш-Шам»1 и «Исламская партия Туркестана» (оба формирования запрещены в РФ).

По данным медиапортала SOHR, боевики тем временем также укрепляют свои позиции в прифронтовой зоне, вероятно, готовясь к новым провокациям. Напомним, ранее террористы обстреливали позиции правительственных подразделений в южной части соседнего Идлиба, после чего военнослужащие САА были вынуждены открыть ответный огонь.

Провинция Хасака

Турецкое Минобороны обвинило в организации взрыва в городе Тель-Халаф курдских боевиков из состава Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). Официальный Twitter-канал оборонного ведомства (tcsavunma) заявляет о том, что число погибших возросло до пяти человек. Количество раненых тем временем достигло 12. Напомним, несколько часов назад в населенном пункте, который находится в зоне операции «Источник мира», взорвался заминированный автомобиль.

Ирак

Представители Министерства обороны Ирака опубликовали информацию о результатах новой антитеррористической операции, которая проходила на территории провинций Киркук, Дияла и Салах эд-Дин. Согласно представленным данным, иракским военнослужащим удалось выявить десять укрытий и три цеха по производству взрывных устройств, принадлежавших «спящим ячейкам» «Исламского государства». Кроме того, было обнаружено и уничтожено 41 СВУ, заложенное террористами.

Между тем в провинции Аль-Анбар на границе с Сирией произошел взрыв военного автомобиля иракских вооруженных сил. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (adnanismael1), инцидент имел место в районе Аль-Маамура города Хит. По предварительной информации, несколько находившихся на борту транспортного средства лиц пострадали. Предполагается, что к минированию автомобиля причастны террористы подпольных групп «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.