Путин наградил кардиохирурга Бокерию орденом «За заслуги перед Отечеством»

Москва, 23 июня. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении кардиохирурга Лео Бокерии орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Глава государства оценил заслуги известного российского врача. К наградам также были представлены другие медики и ученые, проявившие себя во время эпидемии коронавируса.

Лео Бокерии в этом году исполняется 81 год, он по-прежнему работает и консультирует своих коллег. Ему принадлежат уникальные научные труды по гипербарической оксигенации (насыщению пациента кислородом в специальной камере).

Бокерия одним из первых в мире кардиохирургов выполнил одномоментную операцию по исправлению пороков сердца. Сделал большой вклад в развитие терапии ишемической болезни сердца, воспитал десятки талантливых хирургов.

Одна из его дочерей — Ольга Бокерия пошла по стопам отца, с 2016 года она является членом-корреспондентом РАН.