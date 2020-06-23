Путин подписал указ о новой детской выплате в 10 тысяч рублей

Москва, 23 июня. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.

Ранее во вторник в ходе обращения к россиянам президент РФ заявил, что семьи с детьми в возрасте до 16 лет получат в июле еще одну единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Путин отметил, что ситуация в экономике еще не стабилизировалась, подросла безработица. На этом фоне было принято решение продлить выплату еще на месяц. Выплаты могут получить российские семьи, в которых суммарно растет около 28 миллионов детей.

Родители, которые уже получили июньскую выплату, могут не оформлять больше никаких документов: вторая, июльская, выплата будет проведена автоматически, добавил президент РФ. Те, кто еще не обращался за поддержкой, могут это сделать дистанционно или через отделение ПФР.

В ходе обращения президент РФ предложил продлить выплаты соцработникам до 15 сентября. Кроме того, глава государства заявил о введении в РФ прогрессивного налога НДФЛ повысят до 15% для тех, кто получает более 5 млн в год.