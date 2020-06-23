Адвокат Ефремова возложил на очевидцев вину за смерть Захарова

Москва, 23 июня. Адвокат виновника смертельного ДТП Михаила Ефремова обвинил очевидцев аварии в смерти водителя автомобиля Lada Сергея Захарова.

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что свидетели аварии якобы «допустили ошибку», когда начали оказывать первую помощь Сергею Захарову после ДТП.

«Нельзя было вытаскивать из машины, надо было ждать бригаду скорой помощи. Когда ДТП случилось, Захарова нельзя было вытаскивать из машины. Машина была перевернута, ее нельзя было сильно трогать», — заявил Пашаев.

Адвокат утверждает, что «только врачи» якобы имели право оказывать помощь Сергею Захарову, передает «НьюИнформ».

Напомним, 8 июня Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы, в результате которой погиб человек. Позднее стало известно, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Решение суда вызвало резонанс в обществе. Коллеги актера осудили его действия, а также выразили уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам взять под контроль расследование дела о ДТП с участием Ефремова, отметив, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.