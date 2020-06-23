Москва, 23 июня. Попытки американских идеологов оказать влияние на Россию через представителей оппозиции, в частности одиозного блогера Алексея Навального, берут начало в 2000-х, когда западные кураторы возлагали особые надежды на партию «Яблоко».

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть исследования об американском вмешательстве в дела России. Далеко не последняя роль в этом дестабилизирующем влиянии досталась Навальному — главе так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом).

Весна 2000 года ознаменовалась победой Владимира Путина на президентских выборах в России. В Москве сразу после этого события появились зарубежные экономисты, которые задались целью обучить страну «свободному рынку» и разработке новой стратегии.

В столицу приехали тогда декан экономического факультета Чикагского университета Арманд Харбергер, идеолог «рейганомики» Ричард Веббер, экономисты объединенного экономического комитета Конгресса США Джеймс Гвартни и Джеймс Картер, а также бывший министр финансов Перу Карлос Болоньи.

Они стали активно раздавать советы представителям Центробанка и Минфина, читать лекции и проводить закрытые семинары. Однако вскоре властям России стало ясно, что противоречивые рекомендации экономистов совершенно бесполезны и демонстрируют вред зарубежного вмешательства во внутренние дела страны.

Примечательно, что оплатил приезд экономистов в Россию ни кто иной, как американская сторона. Имя миллиардера Джорджа Сороса не называлось в открытую, однако в свое время агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development — USAID) истратило 40 миллионов долларов на финансирование команды Джеффри Сакса, обучавшего Бориса Ельцина в 1991 году.

Конгресс США и по сей день через USAID каждый год выделяет миллионы долларов «Национальному фонду демократии» (National Endowment for Democracy — NED) на «поощрение свободных и демократических институтов во всем мире и сотрудничество с местными демократическими силами».

Наибольшее внимание фонд уделял прозападным политическим движениям, например партии «Яблоко». В 2004 году на ее базе появился «Комитет защиты москвичей», возглавил который заместитель председателя Сергей Митрохин. А исполнительным секретарем стал занимавший в то время пост зампредседателя московского отделения «Яблока» Навальный. Так начался «полигон для экспериментов» Запада.