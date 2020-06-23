Миронов назвал справедливым изменение шкалы НДФЛ

Москва, 23 июня. Предложение президента Владимира Путина о повышении ставки подоходного налога для наиболее обеспеченных граждан доказывает, что страна делает шаг к справедливой налоговой системе. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Социально-демократический разворот нашего государства приобретает четкие ориентиры. Мы говорили об этом многие годы, — сказал Миронов. — Разворот происходит в несколько этапов. Сначала президент отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Потом обществу были предложены поправки в конституцию. В стране меняется отношение к социальным выплатам, и теперь, по сути, президент поставил вопрос о перераспределении доходов наиболее состоятельной части населения в пользу граждан с невысокими доходами».

Парламентарий подчеркнул, что предложение позволит направить дополнительные деньги на «благое, справедливое, нужное дело: на лечение детей, страдающих самыми тяжелыми заболеваниями».

«Уверен, это только первый шаг. В дальнейшем градация будет более подробной и затронет самые бедные слои нашего общества, облегчив их налоговое бремя. Мы также продолжим работу в этом направлении», — заявил Сергей Миронов.

Ранее во вторник Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил с 1 января 2020 года отменить плоскую шкалу НДФЛ, повысить ставку с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год. Средства от повышения НДФЛ президент предложил направить на лечение детей с орфанными (редкими, хроническими) заболеваниями.