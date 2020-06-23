Луганск готовится к параду Победы

Луганск, 23 июня. Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году из-за пандемии коронавируса перенесен на 24 июня. В Луганске идут последние приготовления к празднику. Глава ЛНР Леонид Пасечник лично принял участие в генеральной репетиции на главной площади города. Строевой шаг отточен, техника в лучшем виде — военные готовы к параду. Но не только они, на боевом посту и сотрудники коммунальных предприятий Луганска.

«Согласно указу главы республики, 24 июня у нас будет проходить парад Победы, который был отложен, поэтому город сегодня занимается этой подготовкой, в том числе готовит фонтаны. Коммунальные службы как всегда у нас на боевом посту, независимо от парада, который будет проходить», — рассказал глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

Фонтаны в свое время были одним из главных символов города. Но и сейчас к ним относятся с не меньшей любовью. Работой по их подготовке занимаются сотрудники предприятия «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства». Сейчас они готовят к запуску фонтан на территории мемориального комплекса Борцам революции.

«Время на подготовку фонтана зависит от объема воды. Плитку, которая отпала, нужно будет перед запуском подклеить, все вычистить. Грубо говоря, если взять этот фонтан, то две недели нужно, чтобы все вычистить», — рассказал слесарь-ремонтник «Комбината зеленого хозяйства и благоустройства» Сергей Лебединский.

Лебединский работает на предприятии уже более 25 лет и запустить любой фонтан города может практически с закрытыми глазами.

Сейчас на балансе города шесть фонтанов. И все они будут работать к главному празднику.