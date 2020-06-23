Депутат Исаев заявил, что не платить налоги для богатых теперь будет преступно и аморально

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января следующего года поднять с 13 до 15 процентов налог на доходы физических лиц, зарабатывающих свыше пяти миллионов рублей в год, и направлять поступающие от этого в бюджет средства на лечение детей с редкими заболеваниями. В Госдуме назвали это «удачным решением».

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев согласился с главой государства в том, что страна меняется и это происходит в самых разных сферах.

«Страна действительно меняется. А дискуссия о подоходном налоге, напомню, велась давно. И тут очень важно, что в ходе своего телеобращения президент сказал, что в свое время введение плоской шкалы было оправданным. Тогда налог формально снизился, но собираемость выросла. Я помню, как это дало прямую возможность погасить долги по заработной плате работникам бюджетной сферы. И как на 70% увеличилась наполняемость региональных бюджетов. Это было очень важное решение. Но, тем не менее, многие люди говорят, что оно несправедливо и что во всем мире существует дифференцированная шкала налогообложения. Плоскую шкалу мы держали долго — 20 лет. При этом уже в прошлые годы президент говорил, что это решение было долгосрочное, но не вечное. Ему на смену приходит новое», — сказал Андрей Исаев.

Предложение Владимира Путина повысить с 13 до 15% НДФЛ для граждан, зарабатывающих свыше пяти миллионов рублей в год, парламентарий назвал «очень удачным».

«Налог повышается ненамного. Он повышается только для богатых людей, которые получают почти полмиллиона рублей в месяц. И самое главное — эти деньги целевым образом пойдут на решение социальной проблемы. Не платить налоги будет не только преступно, но и аморально, потому что это деньги на лечение детей», — подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей экономист и политолог Василий Колташов рассказал, зачем Россия переходит на прогрессивную шкалу налогообложения именно сейчас.