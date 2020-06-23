Ученые с помощью беспилотников узнали, как ладожские нерпы пережили аномально теплую зиму

Москва, 23 июня. Ладожская нерпа способна размножаться на побережье и островах даже в отсутствие припайного льда — ее адаптационные возможности позволяют приспосабливаться к меняющемуся климату. Об этом сообщили сотрудники Санкт-Петербургского филиала ФГБНУ «ВНИРО» после исследования популяции, условий зимовки и размножения ладожской кольчатой нерпы. Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, впервые ученые применили авиаучет в отсутствие льда, когда животных видно намного хуже.

Зимой этого года из-за аномально высоких температур лед на Ладожском озере так и не сформировался, и ученые опасались, что это скажется на размножении нерпы. В обычных условиях эти животные заводят потомство на льду. Еще в марте сотрудники ВНИРО исследовали побережья и острова в северной и северо-восточной части Ладожского озера, где обычно собираются самки с детенышами. Они установили фотоловушки, чтобы проследить за жизнью нерп в естественных условиях, и обнаружили, что отсутствие льда не помешало им завести потомство.

С 16 апреля по 2 мая ВНИРО провел авиационный учет нерпы в тех районах Ладожского озера, где ее обнаружили ранее. Как рассказали ФАН в пресс-службе ВНИРО, авиаучет выполнялся на беспилотных летательных аппаратах с высоты 200-250 м. Благодаря малошумности беспилотников удалось не потревожить животных и установить наблюдение за ладожской нерпой в отсутствие льда, когда животные находятся на берегу или в воде, и видны гораздо хуже, чем на льду.

«Для решения этой непростой задачи была применена самая современная оптика, а обработка фото-и видеоматериалов велась с использованием самообучающейся системы искусственного интеллекта, — рассказали во ВНИРО. — Оказалось, что искусственный интеллект в союзе с опытным оператором может не только научиться уверенно различать отдельных животных среди скал, валунов, в воде, но и производить измерения, оценивать размеры животного, выделять детенышей из общей популяции».

Во ВНИРО считают, что у беспилотников есть большой потенциал для исследования морских млекопитающих не только на Ладоге, но и в других водоемах России.

После обработки полученных материалов по ладожской нерпе специалисты Нижнесвирского заповедника, Олонецкого заказника, Санкт-Петербургского университета смогут предложить научно обоснованные меры защиты этого вида в условиях меняющегося климата.