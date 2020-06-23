В Москве прошла международная онлайн-конференция городов-побратимов

Международная онлайн-конференция городов-побратимов состоялась 23 июня в Москве. Свои проекты на ней, увековечивающие память Великой Победы, ее итогов и значения для всего мира, представили почти 90 участников из восьми стран: России, Белоруссии, Великобритании, США, Франции, Германии, Израиля и Словакии.

Форум «Опыт городов-побратимов по сохранению общей памяти о Победе над фашизмом во Второй мировой войне» открыли представители первых в мире городов, заявивших еще в 1944 году о своем побратимстве, — российский Волгоград и английский Ковентри.

Один из организаторов конференции, заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов, высоко оценил прошедшее мероприятие.

«Проекты к 75-летию Победы — итог тесного международного муниципального сотрудничества, великолепный результат совместной работы людей, живущих в разных странах», — заявил организатор.

Перед нами — прекрасная демонстрация знания и уважения истории, здравых взглядов и подходов, свободных от политической конъюнктуры, добавил замруководителя Россотрудничества.

«Эти проекты ярко показывают возможность объединения усилий по сохранению исторической памяти», — отметил Михаил Брюханов.

Также организаторами конференции являются ассоциация «Общероссийский конгресс муниципальных образований» и ее президент, депутат Госдумы Виктор Кидяев.

«Опираясь на общую историческую память, мы можем и должны доверять друг другу, — написал в своей статье о Второй мировой войне президент России Владимир Путин. — Это послужит прочной основой для успешных переговоров и согласованных действий ради укрепления стабильности и безопасности на планете, ради процветания и благополучия всех государств».

В этом заключается наш общий долг и ответственность — не только перед современным миром, но и перед будущими поколениями, подчеркнул глава государства.