Полковник МУРа рассказал, куда в итоге идут деньги подростковых банд, рэкетирующих школы

Санкт-Петербург, 23 июня. Молодежная субкультура АУЕ отвергается даже воровским сообществом, поскольку противоречит их традициям. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Они же дети: что делать с малолетними преступниками?» рассказал руководитель Ассоциации профсоюзов полиции, ветеран МУРа, полковник запаса Алексей Лобарев.

«Я выезжаю в колонии и беседую с теми людьми, которые отбыли большое количество сроков. Они говорят, что знают про вымогательство подростковых банд в школах, но заявляют, что эти деньги им не нужны, потому что «это западло» брать детские деньги, «они же не ворованные», — рассказал эксперт, комментируя в эфире медиацентра «Патриот» тему молодежной субкультуры АУЕ.

АУЕ — неформальное объединение подростковых банд, пропагандирующее среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды и вымогающее у них деньги якобы на «общак».

По словам Алексея Лобарева, его организации часто приходится иметь дело с потерпевшими, ставшим жертвами этой формы рэкета со стороны своих сверстников. И во всех случаях, когда ветеранам полиции удавалось добраться до взрослых манипуляторов подростками, выяснялось, что деньги, которые вымогались у детей их сверстниками якобы на воровской «общак», в основном оседали в их карманах или использовались на нужды их сидящих в тюрьме родственников.

«Они просто прикрываются криминальным миром, собирают деньги в школе якобы на «общак», а в действительности отправляют деньги своему родственнику или оставляют себе», — рассказал эксперт.

Между тем субкультура АУЕ стремительно распространяется по стране. По словам члена Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Михаила Сенкевича, общество и правоохранительные органы недооценивают масштаб угрозы.

«Когда пошла контркультура АУЕ, многие говорили: «Ничего страшного, решим проблему». А она уже не на Дальнем Востоке, а в Москве. Даже в некоторых столичных школах собирают деньги на «общак», многие в курсе, но упустили момент», — негодует Михаил Сенкевич.

По мнению полковника МУРа в запасе, распространению криминальных молодежных субкультур способствует гуманизация уголовного права.