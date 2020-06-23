Мошенники российского финмаркета найдены и арестованы, а потерпевшие ждут своих денег

Санкт-Петербург. 23 июня. Арбитражный суд Санкт-Петербурга продлил конкурсное производство по банкротству Управляющей компании «Норд-Вест Капитал», начатое в декабре 2019 года по инициативе питерского Союза «Стандарт-проект». Ему финансисты задолжали почти 800 млн рублей.

Кроме этой компании в очередь к должнику выстроились несколько объединений строителей и проектировщиков, вложивших в него свои 3,8 млрд рублей в целях участия в игре на рынке российских ценных бумаг. В деле о банкротстве конкурсному управляющему предстоит выяснить, куда ушли клиентские 4,7 млрд рублей, найти признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, а также попытаться вернуть деньги, оспорив ряд сделок по выводу средств.

История с «инвестициями» скандальна и имеет уголовную сторону: через банкротящуюся УК «Норд-Вест Капитал» исчезли деньги членских взносов и компенсационных фондов саморегулируемых организаций строителей и проектировщиков из Санкт-Петербурга и других регионов.

Следствие называет пропажу денег мошенничеством и в рамках уголовного дела о многомиллиардном хищении СРО в мае 2018 года арестованы экс-руководитель управления Ростехнадзора по СЗФО Григорий Слабиков и его дочь Елена — предприниматель, построившая парк развлечений, отель и ресторан под Санкт-Петербургом.

При аресте и обыске Слабикова совместными усилиями сотрудников экономической полиции и ФСБ в банковских ячейках и квартире обвиняемого было изъято около 1 млрд рублей и 560 тыс евро наличными. По информации пресс-службы суда, до 10 июля Слабиков находится под домашним арестом. Следствие близится к концу, обвиняемые знакомится с 272 томами уголовного дела, а сумма хищения, предъявленная в обвинении Слабикову, выросла до 5 млрд рублей.

Одному из партнеров мошеннического бизнеса, финансисту Алексею Елисееву, долго удавалось скрываться от российского правосудия в валенсийском курортном городке Бенидорм, где по неофициальной информации он успел приобрести недвижимость. В 2017 году правоохранители Испании задержали его по запросу петербургской полиции и через год экстрадировали в Россию.

По версии следствия, возбудившего более трех лет назад уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, обвиняемые в группе лиц, заранее распределив роли и зоны ответственности в преступном бизнесе, занялись не реальной деятельностью на рынке ценных бумаг, а выводом средств клиентов на испанские счета и обналичиванием.

Направление уголовного дела в суд дает надежду кредиторам в банкротном деле на возврат своих миллиардов.