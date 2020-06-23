Для сохранности бюллетеней проголосовавших по конституции будут использовать сейф-пакеты

Москва, 23 июня. По окончании каждого дня голосования по поправкам к конституции члены комиссии в присутствии наблюдателей будут запечатывать бюллетени проголосовавших в специальные сейф-пакеты. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Центризбирком неоднократно рекомендовал комиссиям использовать сейф-пакеты для сохранности бюллетеней, напомнила Элла Памфилова.

«По окончании каждого дня голосования, как на стационарном, так и на выездном участке, в присутствии наблюдателей все бюллетени помещаются в сейф-пакеты, при перемещении бюллетени в сейф-пакет никому не разрешается трогать ее руками, — сообщила глава ЦИК. — Этот пакет затем необходимо опечатать, проставить на нем подписи не только членов комиссий, но и наблюдателей (по желанию), составить соответствующий акт и приобщить его к сейф-пакету».

По словам главы Центризбиркома, члены комиссий и наблюдатели смогут сфотографировать запечатанные сейф-пакеты. При этом у каждого из них будет индивидуальный номер. Памфилова также объяснила, что помещение, где проходит общероссийское голосование, будут ночью сдавать под охрану сотрудникам полиции и Росгвардии.

Памфилова также сообщила, что подсчет голосов участников общероссийского голосования начнется после 20 часов 1 июля.

«Подсчет голосов будет осуществляться после 20 часов 1 июля по местному времени. Мы обещаем обеспечить полную безопасность проведения общероссийского голосования», — сказала глава ЦИК.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции будет проходить с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.

Голосование проведут 85 избирательных комиссий субъектов, 2769 территориальных, а также более 96 тысяч участковых комиссий. Видеонаблюдение за ходом голосования и во время подведения его итогов будет организовано в 59 регионах России.