Экономист объяснил, зачем Путин вводит прогрессивную шкалу налогов

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих в год свыше 5 млн рублей. По мнению экономиста и политолога Василия Колташова, введение прогрессивной шкалы налогообложения в нашей стране давно необходимо, но либералы будут ее критиковать, поскольку они предпочитают, чтобы бедные платили больше налогов, чем богатые.

В ходе телевизионного обращения к гражданам, состоявшегося во вторник, Владимир Путин отметил, что в результате изменения шкалы НДФЛ ежегодно в бюджет страны будет поступать около 60 млрд рублей, которые будут тратить на лечение больных детей — на закупку для них дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций.

«Уверен, что так называемая либеральная общественность начнет кричать, что мало для богатых подняли НДФЛ. Или что рушат эффективную ставку. Но мы их не будем слушать, потому что всем понятно, что смещение к прогрессивному налогообложению необходимо и давно напрашивалось. Другое дело, что этот сдвиг будет медленным и очень аккуратным. Предлагаемая ставка в 15% — очень щадящая», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Эксперт объяснил, что прогрессивный налог в России необходим по нескольким причинам.

«Во-первых, потому что налоговая политика должна быть более справедливой. А она не такая, потому что у нас чем беднее люди, тем больше налоги платят. И именно либералы в прежние времена пролоббировали регрессивные налоги. Наконец-то мы сдвигаемся в другую, более разумную сторону. Конечно, недостает необлагаемого налогами минимума, но он очевидно должен появиться. Во-вторых, прогрессивные налоги необходимы, чтобы поменять поведение класса собственников, который привык воспринимать компании как средство выкачки денег, а не развития. Нам нужен более протестантский подход, когда хозяин крупной компании сам ездит на работу на недорогом автомобиле, а не старается перещеголять всех количеством и размерами яхт. Для него целью должно быть развитие своего дела, и тогда он не будет гнаться за чрезмерной роскошью. Хорошие дом, машина, образование для детей — сверх этого, по сути, человеку не надо. Но российские собственники зачем-то кричат о своих безмерных богатствах. Такое демонстративное потребление роскоши, раздражающее народ, в современной российской реальности изживает себя. Прогрессивный налог ускорит этот процесс, но принятая сейчас мера не является революционной. Она показывает собственникам, что сдвиг только намечается», — объяснил Василий Колташов.

Он добавил, что направление доходов бюджета от повышения налогов для богатых на помощь детям с орфанными заболеваниями свидетельствует о том, что это не «следствие государственного безумия», как любят говорить либералы, а способ решать сложные проблемы, получая в распоряжение государства, а значит — и общества — дополнительные денежные ресурсы.