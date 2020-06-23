Десять тысяч на детей, дешевая ипотека и налог на богатых: главное в обращении Путина

Президент России Владимир Путин выступил перед россиянами с обращением, в котором рассказал, как стране удалось справиться с пандемией COVID-19, вызванной коронавирусом, и какие меры будут приняты для преодоления кризиса. Среди важнейших предложений президента: выплата еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет, расширение условий для льготной ипотеки и отказ от плоской шкалы подоходного налога.

Путин: В обществе не было растерянности

В своем обращении президент России отметил, что, несмотря на все трудности и ограничения, вызванные пандемией, в обществе не было растерянности. По словам Владимира Путина, страна смогла достойно ответить на вызов колоссальной сложности. Путин поблагодарил граждан за то, как мужественно они прошли самый опасный период пандемии.

«Эпидемия разделила время на до и после», — признал президент, оценив вклад в борьбу с COVID-19 всех граждан, в первую очередь медиков и волонтеров.

По словам президента, меры, принятые в России для борьбы с коронавирусом, были грамотными и обоснованными, что позволило спасти десятки тысяч жизней.

«Гибкая модель реагирования на коронавирусную инфекцию себя оправдала, сыграли роль федеральные меры плюс дополнительные полномочия регионам», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в некоторых регионах, в частности в Туве, Карачаево-Черкесии, Ханты-Мансийском автономном округе и на Ямале ситуация по COVID-19 остается сложной, но никто не будет оставлен один на один с эпидемией.

Он также рассказал, что резерв коронавирусных коек будет сохранен в повышенной готовности на случай второй волны заболеваемости. Президент напомнил, что коронавирус по-прежнему опасен, рассказал, что в России сделано более 17 млн тестов на COVID-19 (лидирующее место в мире по этому показателю).

Он также призвал по-прежнему соблюдать осторожность, пока не появится отечественная вакцина, которая уже на подходе.

«Но вакцина не панацея, противостоять инфекции можно лишь с соблюдением всех профилактических мер», — подчеркнул президент.

После этого Владимир Путин перешел к экономической части своего обращения, перечислив важнейшие антикризисные меры, которые он предлагает незамедлительно принять.

В частности, согласно распоряжению президента, коронавирусные выплаты медикам и соцработникам продлеваются на два месяца — до 15 сентября 2020 года.

Отказ от плоской шкалы налогообложения

Кроме того, Владимир Путин предложил отказаться от плоской шкалы подоходного налога и с 1 января 2021 года повысить НДФЛ с 13% на 15% на доходы свыше пяти млн рублей в год. Повышенный налог будут брать только с части доходов, превышающей пять миллионов рублей. Вырученные средства (около 60 млрд рублей ежегодно) пойдут на лечение детей с орфанными (редкими) заболеваниями.

Новые 10 тыс. руб. на детей

Президент заявил о второй выплате по десять тысяч рублей на каждого ребенка, на этот раз — от рождения до 16 лет (первая выплата была на детей от трех до 16 лет). Вторая выплата будет произведена автоматически всем, кто получил предыдущую, подавать повторные заявления не потребуется.

Помощь безработным с детьми

Семьи, где оба родителя потеряли работу, в июле и августе продолжат получать по три тысячи рублей на каждого ребенка и повышенное пособие по безработице.

При этом президент отметил, что России, в отличие от многих стран, удалось избежать резкого скачка безработицы.

«Мы также не допустили резкого падения рубля», — напомнил глава государства.

Льготная ипотека и дешевые кредиты

Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку в 6,5% на новое жилье стоимостью до шести млн рублей (вместо трех млн руб.), а в обеих столицах — на жилье до 12 млн рублей (вместо восьми млн руб.).

Президент также предложил выделить еще 100 млрд рублей на программу льготного кредитования (в 2%) для компаний при условии сохранения рабочих мест.

Кроме того, президент предложил максимально лояльно отнестись к отечественному бизнесу: обеспечить безопасность граждан, но не давить предпринимателей избыточными требованиями. Снижение планки требований в частности коснется строительной отрасли.

Самозанятые получат по 1 МРОТ

Кроме того, президент предложил с 1 июля 2020 года распространить льготный налоговый режим для самозанятых на всю страну. Получить статус самозанятого можно будет в каждом регионе не с 18 лет, а с 16 лет. Это коснется трех миллионов человек, все они могут рассчитывать на налоговый капитал в 1 МРОТ.

Поддержка IT и регионов

Кроме того, президент предложил беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли: бессрочное снижении налога на прибыль IT-компаний с 20% до 3%, страховых взносов — с 14% до 7,6%.

На поддержку регионов будет дополнительно выделено 100 млрд руб., и дополнительно такая же сумма — на развитие дорог. Будут увеличены расходы на здравоохранение и образование.

Также президент заявил о реформе налогообложения для контролируемых россиянами иностранных компаний — они будут платить по пять миллионов рублей в год без дополнительной отчетности.

Обращение Владимира Путина. Главное

— Отказ от плоской шкалы налогообложения. С 1 января НДФЛ вырастет с 13% на 15% для части доходов выше 5 млн руб. Средства пойдут на лечение детей. — Новая детская выплата в 10 тыс. руб. в июле на детей от рождения до 16 лет. Те, кому давали июньскую выплату, получат новую автоматически. — Расширение льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 млн руб., в Москве и Петербурге — до 12 млн руб. — Расширение с 1 июня режима для самозанятых на все регионы не с 18, а с 16 лет. Для всех — налоговый капитал в 1 МРОТ. — Бессрочное снижение налоговой нагрузки на IT-компании. — Реформа налогообложения контролируемых россиянами иностранных компаний — 5 млн руб. в год без дополнительной отчетности.

Голосование по конституции

Президент напомнил, что 1 июля в России пойдет всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ.

«Разумеется, поправки вступят в силу, только если граждане их поддержат», — подчеркнул президент.

В завершение своего обращения президент отметил, что пандемия еще не закончилась, но жизнь продолжается.

«Нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берет свое, входит в привычное русло», — резюмировал глава государства.

С 25 июня до 1 июля включительно в России состоится всенародное голосование по поправкам к Конституции РФ. Среда, 1 июля, объявлена выходным днем.